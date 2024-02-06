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"الخثلان" يوضح حكم قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء.اضافة اعلان

حكم قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا بأس في قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء.
وأضاف أن قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء، أمر شرعي وله أثر خاصة إذا كان هذا الماء هو ماء زمزم، كان هذا أقرب للنفع.

الوصفة الذهبية للإمام ابن القيم

وبين أن هناك وصفة ذكرها الإمام ابن القيم (رحمه الله)، قال :"كنت في مكة وأُصبت بأمراض وأدواء، ثم أخذت ماء زمزم وقرأت عليه الفاتحة 7 مرات وشربته فبرأت تمامًا، وشفاني الله عز وجل، وكنت أذكر ذلك لمن أُصيب بأمراض وأدواء فيجد البرء التام".
وأكد أنه يشترط قراءة سورة الفاتحة سبع مرات بيقين، يقرأ آية وينفث، ثم يقرأ آية أخرى وينفث، والأحسن يكون في ماء زمزم.



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