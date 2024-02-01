امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن سؤال بشأن صحة قلب المرأة عباءتها كالرجل عقب صلاة الاستسقاء.





حكم قبل المرأة لعباءتها بعد صلاة الاستسقاء:



قضاء صلاة الاستسقاء:



صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام:



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وكانت إحدى النساء قد أرسلت سؤالا عبر "قناة الرسالة"، تستفسر فيه عن حكم صحة قلب عباءة المرأة عقب صلاة الاستسقاء، وهل تتساوى في ذلك كالرجل؟وأوضح الشيخ الخثلان أنها إذا صلّت في المسجد فلا يصح ذلك لما فيه من فتنة للرجال.أما إذا صلت في مصلّى خلف المسجد بعيدا عن الرجال فلا بأس بذلك، لأن المكان لا يوجد به رجال وتكون في ذلك مأمورة بقلب عباءتها وفقا للسنة المطهرة.كما أجاب الشيخ أيضا الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال يتساءل فيه صاحبه عن كيفية قضاء الاستسقاء.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل تقضى صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن هذا محل خلاف والأقرب أنها تقضى على هيئتها، كمن فاتته ركعة في صلاة الجمعة، فإنه يقضي الركعة الفائتة على هيئتها في أرجح قولي العلماء.وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد روقت صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام في الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة؛ صباح يوم غدٍ الخميس، بمشيئة الله.وسيتقدم المصلّين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.فيما سيؤمّ المصلّين معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأهابت رئاسة الشؤون الدينية بعموم المسلمين الحرص على أداء هذه السنة النبوية الكريمة.