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ما الحكمة من صيام النبي ﷺ ليوم الاثنين؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الحكمة من صيام النبي ﷺ ليوم الاثنين.اضافة اعلان

ما الحكمة من صيام النبي ﷺ ليوم الاثنين؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الحكمة من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: "ذلك يوم ولدتُ فيه وأُنزل علي فيه أو بُعثتُ فيه".
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الاثنين وأن أول نزول القرآن كان في هذا اليوم، مبينًا أنه يوم تُرفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل.

تُرفع الأعمال يومي الاثنين والخميس

وأشار إلى أن يومي الاثنين والخميس تُرفع فيهما الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم:" تُرفع الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم".
وبين أن صيام يوم الاثنين سنة، وأن سنيته آكد من سنية صيام الخميس، لأن الحديث الوارد في صيام يوم الاثنين رواه مسلم وهو صحيح، وأن صيام الاثنين والخميس مستحب لمن تيسر له ذلك.

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