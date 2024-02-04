الشيخ الخثلان يوضح حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية "صح"

أ أ

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية "صح". اضافة اعلان





حكم الصكوك الحكومية صح



أول منتج ادِّخاري حكومي



شروط الاشتراك في منتج صح



جوابا عن الاستفسارات الواردة عن حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية (صح) الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا :

هذه الصكوك منتج ادخاري ، ومبنية على هيكلة المضاربة والمرابحة ، ومتوافقة مع الضوابط الشرعية ، ومجازة من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالمملكة — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) February 4, 2024

وقال الشيخ الخثلان: " جوابا عن الاستفسارات الواردة عن حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية (صح) الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا فإن هذه الصكوك منتج ادخاري ، ومبنية على هيكلة المضاربة والمرابحة، ومتوافقة مع الضوابط الشرعية ، ومجازة من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالمملكة".يذكر أن وزارة المالية بدأت اليوم في استقبال طلبات الاشتراك في أول منتج ادِّخاري حكومي للأفراد، بعوائد مجزية صح متوافق مع الشريعة الإسلامية، في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال، بقيمة 1000 ريال للصك الواحد، وبحد أعلى 200 ألف ريال، وسيتم الطرح أيضًا بشكل شهري، وتكون فترة الادِّخار لمدة سنة واحدة، بعائد ثابت، وتُصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).ويُشترط للاشتراك أن يكون المتقدِّم سعوديًّا، ويملك حسابًا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، شركة الراجحي المالية).ويهدف هذا المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدَّخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادِّخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادِّخارية، وتعزيز ثقافة الادِّخار.كما أنَّ المنتج بدون أي رسوم على المشتركين، ولا يوجد أي قيود على الاسترداد.