هاشتاق "جدة الآن" يتصدر التريند في المملكة.. ومواطنون: نعيش أجواء لندنية

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تصدر هاشتاق "جدة الآن" التريند في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في المملكة، بعد موجة الطقس السيء في جدة والتي تسببت في إغلاق الكورنيش.





إغلاق كورنيش جدة بسبب حالة الطقس ونشطاء يصفون الأجواء بـ "اللندنية" اضافة اعلان



ناشطون على "إكس" يعبرون عن سعادتهم بالأجواء:



"الحصيني" يتوقع حالة جوية ممطرة اليوم



"الوطني للأرصاد" يتوقع طقسا باردا على معظم مناطق المملكة



تعيش جدة أجواء شبيهة بلندن، بحسب وصف "نشطاء"، حيث تغيب الشمس عن السماح مع هواء شديد وارتفاع للموج.على إثر تلك الحالة، أغلقت الجهات المسؤولة الكورنيش، أمس، بعد ارتفاع أمواج البحر الأحمر بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الأرصفة المجاورة للكورنيش.وتواجدت آليات ومعدات أمانة جدة في الموقع، حيث باشرت أعمال النظافة والصيانة لإزالة ما خلفته المياه على الكورنيش جراء ارتفاع الأمواج.قال أحد الناشطين على "إكس": الله يديم هالأجواء الحلوة، فيما أضافت آخرى: "أيلام المرء في حُب الغيم والبحر".وتابع مواطن ساخرا: "كنت أبي أفضفض للبحر بس نسيت إني شارد من الدوام".وتوقع خبير الطقس وعضو لجنة تسمية المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ حالة جوية ممطرة اليوم السبت على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان ولا يستبعد ان تشمل على أجزاء من تبوك.وأشار إلى عودة الاجواء الباردة ليلًا وفجرًا والاعتدال نهارا بعد الدفء النسبي في الأيام الماضية.وتوقع موجة برد تبدأ من اليوم السبت متوسطة القوة مع انخفاض تدريجي في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض من خمس إلى سبع درجات مئوية عن اليومين الماضية.ولفت الحصيني إلى أن هذه الموجة ليست الوحيدة عى المملكةن قائلاً: "تلوح في الأفق موجة برد أخرى من شبه قوية إلى قوية نهاية الأسبوع القادم".كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية.كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).