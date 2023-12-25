مياه أمطار شعيب الشوكي تشكل خريطة طبيعية شرق تمير باالرياض

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شكلت فياض مياه أمطار شعيب الشوكي خريطة طبيعية شرق تمير بمنطقة الرياض. اضافة اعلان





أمطار الرياض



تقلبات جوية متوقعة على مناطق المملكة



أمطار رعدية متوقعة على الرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





امطار ورببع في شعيب الشوكي

شرق

📸 عبدالله البرغش

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. pic.twitter.com/oPkSVQBLZZ 📍 روعة المنظر 😍👌امطار ورببع في شعيب الشوكيشرق #تمير 📸 عبدالله البرغش December 25, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف شكلت فياض مياه أمطار شعيب الشوكي خريطة طبيعية شرق تمير بمنطقة الرياض وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.في الوقت نفسه، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.فيما تشمل الحالة العاصمة الرياض "عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت.بينما تتأثر باقي المنطقة "الرياض، رماح، ثادق، مرات، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم" بأمطار خفيفة إلى متوسطة, وذلك يومي الجمعة والسبت.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.