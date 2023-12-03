لـ 13 درجة.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض من انخفاض الحرارة

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محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من
المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية.
شتاء هذا العام دافئ على عموم مناطق المملكةوأوضح في تصريحات لـ
"الإخبارية"، أنه حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد أن شتاء هذا العام
سيكون بمشيئة الله، أعلى في درجات الحرارة بمقدار يترواح ما بين درجة إلى درجة
ونصف حتى درجتين في المناطق الجنوبية في نجران.
تقلبات جوية وانخفاض
الحراة وبرودة بأجواء المملكةوأضاف أنه من المتوقع أن
يكون الشتاء دافئًا، على معظم مناطق المملكة والمناطق الساحلية، مع برودة متوقعة
على المناطق الحدودية ربما تصل لصفر مئوية.
وتوقع أن تشهد سواحل المملكة تشكل السحب الرعدية على سواحل مكة وكلما اتجهنا جنوبًا حتى سواحل جازان.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/216PdNUWet— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2023