لـ 13 درجة.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض من انخفاض الحرارة

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محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية. اضافة اعلان





شتاء هذا العام دافئ على عموم مناطق المملكة



تقلبات جوية وانخفاض الحراة وبرودة بأجواء المملكة



#الإخبارية pic.twitter.com/216PdNUWet فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية #نشرة_التاسعة December 2, 2023

أمطار ورياح نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد أن شتاء هذا العام سيكون بمشيئة الله، أعلى في درجات الحرارة بمقدار يترواح ما بين درجة إلى درجة ونصف حتى درجتين في المناطق الجنوبية في نجران.وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الشتاء دافئًا، على معظم مناطق المملكة والمناطق الساحلية، مع برودة متوقعة على المناطق الحدودية ربما تصل لصفر مئوية.وتوقع أن تشهد سواحل المملكة تشكل السحب الرعدية على سواحل مكة وكلما اتجهنا جنوبًا حتى سواحل جازان.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.