الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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لـ 13 درجة.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض من انخفاض الحرارة

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طقس الرياض
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محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية.اضافة اعلان

شتاء هذا العام دافئ على عموم مناطق المملكة

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد أن شتاء هذا العام سيكون بمشيئة الله، أعلى في درجات الحرارة بمقدار يترواح ما بين درجة إلى درجة ونصف حتى درجتين في المناطق الجنوبية في نجران.

تقلبات جوية وانخفاض الحراة وبرودة بأجواء المملكة

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الشتاء دافئًا، على معظم مناطق المملكة والمناطق الساحلية، مع برودة متوقعة على المناطق الحدودية ربما تصل لصفر مئوية.
وتوقع أن تشهد سواحل المملكة تشكل السحب الرعدية على سواحل مكة وكلما اتجهنا جنوبًا حتى سواحل جازان.

أمطار ورياح نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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