"الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان منطقتي الحدود الشمالية والجوف من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية



سحب ممطرة ورياح سطحية



حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



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ودعت على حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.وأوضح أن الحالة المطرية متوقعة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

