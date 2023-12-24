"موعد بدء السريان".. "التجارة" تكشف معلومات بشأن ضمان المنتج

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كشفت وزارة التجارة عن معلومات بشأن ضمان المنتج، وتعريفه، مؤكدة أنه التزام مكتوب من المنشأة يفيد بأن السلعة المباعة تحقق الغرض منها وخالية من العيوب ويتضمن الالتزام بإصلاح السلعة خلال مدد محددة. اضافة اعلان





سريان ضمان المنتج من اليوم الأول للشراء من الوكيل أو الموزع:



التجارة لا تطلب أرقام الحسابات ولا كلمات المرور



أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر



مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر



صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين



وأضافت الوزارة: "يبدأ سريان ضمان المننج من اليوم الأول للشراء من الوكيل أو الموزع ويجب تحديد تاريخ الشراء الأول للمنتج عند تعدد المستهلكين".في وقت سابق، أكدت وزارة التجارة، ضرورة الحرص على تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري"، وذلك لتجنب النصب والاحتيال عند تقديم البلاغ التجاري.وشددت الوزارة على أنها لا تطلب أرقام الحساب والبطاقة البنكية أو كلمات المرور ورموز التحقق، ولا تشترط تحميل برامج أو تطبيقات خارجية.كما أكدت الوزارة على أنها لا تتعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث تنقل لصفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.من جهة أخرى، واستناداً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (5,268) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2023م.واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة: البيع بالتجزئة.تم خلال الزيارات التفتيشية تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.إضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، مع العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي:إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة.