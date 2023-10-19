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صحيفة تواصل الالكترونية

إنجاز جديد..

"موبايلي" تفوز بجائزة أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين

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موبايلي
أ أ
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حققت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جائزة "أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين في الشرق الأوسط".

جاء ذلك في حفل النواقل العالمي 2023 الذي أقيم على هامش "المؤتمر الأوروبي للسعات Capacity Europe 2023، في لندن.اضافة اعلان

حصول "موبايلي" على الجائزة:

 وجاء حصول "موبايلي" على الجائزة نتيجة لجهودها المتواصلة بتوفير أحدث الحلول الرقمية في مجال النواقل والمشغلين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما تؤكد فعالية إستراتيجيات الشركة المرتكزة على إقامة شراكات متعددة بهدف تطوير منظومة أعمالها وخدماتها بما يلبّي تطلعات واحتياجات عملائها وشركائها، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.

جوائز الحفل

 وتعد جوائز حفل النواقل العالمي من أهم الجوائز في مجال خدمات النواقل والمشغلين ويتنافس في الحفل كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات والخدمات التقنية وذلك ضمن تصنيفات وفئات متنوعة.

 يذكر أن "موبايلي" أطلقت مؤخرًا مبادرة المركز الرقمي Digital Hub ، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي أول.

كما يضم المركز منظومة متكاملة من الكيابل البحرية التي تربط العالم من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى الشبكات الأرضية ومراكز البيانات ومحطات الإنزال ومقسم الانترنت الدولي المحايد JED1 IX ، الذي يعزز مرونة الأعمال وتأمين البيانات وتقديم تجربة اتصال موثوقة بهدف دعم عملية التحول الرقمي في المملكة.

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