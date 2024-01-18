الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة الخميس 6 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في حائل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 6 رجب 1445 هجرية، الموافق 18 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 6 رجب 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:41.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:32 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:46
الرياض – 5:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:31
المدينة – 12:32
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:36
الرياض – 3:08
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:01
المدينة – 5:57
الرياض – 5:28
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:31
المدينة – 7:27
الرياض – 6:58


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