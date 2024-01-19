الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

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الجمعة 7 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 7 رجب 1445 هجرية، الموافق 19 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 7 رجب 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:42.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:33 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 7 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:46
الرياض – 5:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:33
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:37
الرياض – 3:08
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:02
المدينة – 5:58
الرياض – 5:29
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:32
المدينة – 7:28
الرياض – 6:59


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