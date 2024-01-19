الجمعة 7 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 7 رجب 1445 هجرية، الموافق 19 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 7 رجب 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:42.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:33 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 7 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:41المدينة – 5:46الرياض – 5:18○ موعد أذان الظهرمكة – 12:32المدينة – 12:33الرياض – 12:04○ موعد أذان العصرمكة – 3:40المدينة – 3:37الرياض – 3:08○ موعد أذان المغربمكة – 6:02المدينة – 5:58الرياض – 5:29○ موعد أذان العشاءمكة – 7:32المدينة – 7:28الرياض – 6:59