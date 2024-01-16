الثلاثاء 4 رجب.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر في المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 4 رجب 1445 هجرية، الموافق 16 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 4 رجب 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:40.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:30 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 4 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:41المدينة – 5:46الرياض – 5:18○ موعد أذان الظهرمكة – 12:31المدينة – 12:32الرياض – 12:03○ موعد أذان العصرمكة – 3:38المدينة – 3:35الرياض – 3:06○ موعد أذان المغربمكة – 6:00المدينة – 5:55الرياض – 5:27○ موعد أذان العشاءمكة – 7:30المدينة – 7:25الرياض – 6:57