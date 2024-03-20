مواطن يوثق ما فعله شخص استأجر شقته لمدة شهر واحد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه مواطن لما حدث داخل شقته بعدما استأجرها أحد الأشخاص لمدة شهر واحد فقد.



دمار كامل في الشقة



ووثق المواطن، في المقطع المتداول، الدمار الذي حل بشقته ورصد وجود تلفيات في مكان كالون الباب الرئيسي والأبواب الداخلية، كما تبين بعثرة محتويات الشقة وتحطيم بعضها.وتطرق المواطن خلال المقطع المتداول، لحالة اتساخ الأرضيات والحوائط وبعثرة المفروشات على الأرضوأبان الفيديو عدم نظافة الأرضيات وإلقاء مفروشات على الأرض، وخدوش بزجاج النوافذ.

رفع المطالبة المالية



المستأجر ملزم بإكمال مدة العقد ودفع مستحقاته



في سياق متصل، أكدت منصة إيجار أنها تنظم العلاقة العاقدية بين المالك والمستأجر، وكشفت المنصة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن رفع مطالبة مالية يكون بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن للمؤجر أيضًا رفع طلب أمر إخلاء للعقار من محكمة التنفيذ بعد مرو 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.وأكدت خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين، أنه يمكن تغيير المؤجر بالعقد من المالك القديم إلى المالك الجديد من خلال خدمة "تغيير مالك"، عن طريق وسيط عقاري.وفي وقت سابق، بينت منصة إيجار أن المستأجر لا يحق له إنهاء العقد دون رضا المؤجر، وحتى إن أخلى العقار فإنه ملزم بدفع قيمة الإيجار مدة العقد المتفق عليها.وأشارت إلى أن إنهاء العقد الساري لا يتم إلا باتفاق الطرفين وموافقتهم جميعًا أو بأمر قضائي، وخلاف ذلك يظل العقد ساريًا حسب الاتفاق.وأضافت بأنه في حال عدم سداد الإيجار يمكن للمالك رفع مطالبة مالية بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.