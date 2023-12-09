"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:- برنامج فنيي صيانة الطائرات.
نبذة عن البرنامج:- برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.
مدة البرنامج:- مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).
الشروط:1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.
3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية.
4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.
5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.
6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.
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المزايا:- مكافأة شهرية (6,000) ريال.
- تأمين طبي للمتدرب.
- تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).
- التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/22هـ الموافق 2023/12/06م.
طريقة التقديم:- لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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