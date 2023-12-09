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عاجل.. أول تعليق من الحياة الفطرية على فيديو صيد "المها العربي"

الحياة الفطرية
الحياة الفطرية
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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لعملية صيد (المها العربي) ليست في أراضي المملكة.

الكائنات الفطرية

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وأضاف في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه قيام مواطن خليجي بصيد عدد من الكائنات الفطرية، يوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم رصد المحتوى المنشور والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية حياله".

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "ويدعو المركز الجميع إلى التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية على الرقم الموحد للمركز 19914".

تنمية الحياة الفطرية


في وقت سابق ، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم رصد المحتوى المنشور الذي يظهر فيه قيام مواطن خليجي بصيد كائنات فطرية.

وقام المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية حياله

التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية
ودعا المركز الجميع إلى التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية على الرقم الموحد للمركز 19914.

السيطرة على تمساح طليق في الشوارع
 
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة السيطرة على "تمساح طليق" في أحد الشوارع بالمنطقة الشرقية، وفقا لبيان صدر عن المركز.
وقال المركز في بيانه: "بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع، لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز".

مقطع متداول لوجود التمساح في شوارع الشرقية
وتداولت وسائل إعلام سعودية ومغردون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر وجود تمساح في أحد الشوارع بمحافظة القطيف شرقي المملكة.



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