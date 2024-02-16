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عودة تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك (فيديو)

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جبل اللوز
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تجدد مساء اليوم تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك.اضافة اعلان

ثلوج كثيفة تتساقط على جبل اللوز في تبوك

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار

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