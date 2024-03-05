طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية وتقلبات جوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.





الحصيني يتوقع تساقط أمطار وجريان السيول



أمطار وضباب ورياح متربة على هذه المناطق



أمطار وضباب ورياح متربة



رياح سطحية مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وجريان السيول مع تشكل سحب عملاقة.وأضاف أن الحالة المطرية والتقلبات الجوية تمتد إلى نجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعيش الإمارات وسلطنة عمان أجواء شتوية وربيعية ماطرة عدة أيام مع فرصة سيول وحبات برد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران.وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.