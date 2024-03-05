الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية وتقلبات جوية

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.

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الحصيني يتوقع تساقط أمطار وجريان السيول

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وجريان السيول مع تشكل سحب عملاقة.


وأضاف أن الحالة المطرية والتقلبات الجوية تمتد إلى نجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعيش الإمارات وسلطنة عمان أجواء شتوية وربيعية ماطرة عدة أيام مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار وضباب ورياح متربة على هذه المناطق


وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.


أمطار وضباب ورياح متربة

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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