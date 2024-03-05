طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية وتقلبات جوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.
الحصيني يتوقع تساقط أمطار وجريان السيولوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الأمطار
المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وجريان السيول مع
تشكل سحب عملاقة.
وأضاف أن الحالة المطرية والتقلبات الجوية تمتد إلى نجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعيش الإمارات وسلطنة عمان أجواء شتوية وربيعية ماطرة عدة أيام مع فرصة سيول وحبات برد.
أمطار وضباب ورياح متربة على هذه المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.