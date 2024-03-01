من الحدود الشمالية لعسير.. الأمن يوجه ضربات لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط 6 يمنيين لترويجهم نبات القات المخدر



نشاط مكثف لدوريات المجاهدين بجازان



القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين



إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر في جدة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

