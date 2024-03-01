من الحدود الشمالية لعسير.. الأمن يوجه ضربات لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في
قطاع الربوعة تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات
النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
6 يمنيين لترويجهم نبات القات المخدروفي
جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود
في قطاع العارضة على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم،
وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
نشاط
مكثف لدوريات المجاهدين بجازانكما
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه نبات القات
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
القبض
على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين وفي
الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة
رفحاء، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب كميات من الحشيش المخدر في جدةوفي
منطقة مكة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام الحدود من
الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجه 6 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى
إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.