الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

رياح
رياح وأتربة وأمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار  ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار، على هذه المناطق:
منطقة المدينة المنورة وتشمل "الحناكية والمهد".

منطقة الرياض وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف".

المنطقة الشرقية وتشمل"الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد".
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف والخرمة والمويه وتربة ورنيه".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

اقرأ أيضا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:07 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

GAIK5ejWgAA-6Ry
11:17 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

مروج خضراء.. شاهد كيف تحولت عسير إلى لوحة خضراء نتيجة الأمطار

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.12 ريال

الصغرى 6 درجات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة

دفعة سيارات إسعاف سعودية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

elaosboa26410 2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

image_750x_64e5a460afdea 1:10 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر بالرياض و11 منطقة.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة لـ11 مساءً

images 3:11 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار المملكة 6 2:59 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

لـ 9 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

اقرأ أيضا

الراتب - ريال 0 عملة
8:10 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

مجلس شؤون الاسرة
8:06 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

رصد مقترحات الاستفادة من كفاءات كبار السن

الراتب
7:38 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية

GAJ0AO8WIAAhlxW
7:35 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

"الحصيني" يبشر بأجواء مناسبة للتنزه بطقس إجازة الأسبوع ويحذر من هذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا

الضمان الاجتماعي
10:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

أهم 10
9:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات