عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق اضافة اعلان



منطقة الرياض وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف".



الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار، على هذه المناطق:منطقة المدينة المنورة وتشمل "الحناكية والمهد".المنطقة الشرقية وتشمل"الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد".1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف والخرمة والمويه وتربة ورنيه".2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.