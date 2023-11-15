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منها مكة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا عاجلًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة.اضافة اعلان

ضرورة توخّي الحيطة والحذر من الأمطار

ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

تحذير لـ6 مناطق

ونبهت إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف والحدود الشمالية وحائل.

استمرار هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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