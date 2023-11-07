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مكة بالمقدمة.. 52 محطة ترصد كميات الأمطار بمناطق المملكة

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كميات الأمطار
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سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق اليوم.

مكة الأعلى في كميات الأمطاراضافة اعلان

 وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات الأمطار حيث بلغت 56.3 ملم بالشفاء في محافظة الطائف، تلتها منطقة الباحة بتسجيل 53.8 ملم في محافظة المخواة.

كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة

 وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة, لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق:
"الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، الباحة، الجوف" وذلك بكميات تفاوتت بين 56.3 ملم و0.6 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الاثنين 6 نوفمبر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

منطقة الرياض تُسجل 7.5 ملم

وأكد أن منطقة الرياض سجلت 7.5 ملم في محافظة الحريق، و3.1 ملم في الرويضة بمحافظة القويعية، بينما سجلت المدينة المنورة 38 ملم في الحسو، و1.2 ملم في الضميرية بمحافظة الحناكية، وسجلت منطقة القصيم 3.8 ملم في محافظة ضرية.

أمطار عسير والباحة وحائل والجوف

 وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 23.4 ملم في الواديين بمحافظة أحد رفيدة، و21.8 ملم في الشعف بمحافظة أبها، فيما سجلت منطقة حائل 3.5 ملم في مطار حائل، ومنطقة الباحة سجلت 9.2 ملم في محافظة بلجرشي، و1.0 ملم في مطار الباحة بمحافظة العقيق، وسجلت منطقة الجوف 7 ملم في منوه بمحافظة القريات.

المزيد حول كميات الأمطار الهاطلة

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة، يمكن زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).



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