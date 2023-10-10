الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 15
هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

ترتيب
7:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية لعام 1444هـ

بمزييمكيدي
7:25 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشهاد صحافيين فلسطينيين في العدوان المتواصل على قطاع غزة

البنك المركزي السعودي 2
6:34 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

ولي العهد
12:49 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

اقرأ أيضا

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

وزير الخارجية يصل سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي 27

لمواجهة الحمى القلاعية .. بدء تقديم التحصينات للمواشي في مكة

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أردوغان 4:28 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق

أمطار المملكة 17 9:32 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة والباحة وهذه المناطق

أمطار المملكة 15 6:19 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

منها جازان وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

أمطار غزيرة وسيول 5:34 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 4 مناطق

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.32.53 PM
11:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

5 مبادرات تدريبية ورقمية لتمكين الموهوبين في "الإعلام"

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.17.02 PM
11:22 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

توقيف 6 أطباء بينهم وزير سابق .. ماذا يحدث في الكويت؟

تعليم الطائف
9:02 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أمانة الطائف تعتمد المخططات إلكترونيًا

أهم 10
8:56 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أهم 10.. وفاة الأمير محمد بن سعد وانقلاب حافلة تقل معلمات وطالبات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 15
7:19 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

قرود البابون
7:01 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بشرى.. نهاية قرود البابون في مدن المملكة بهذا التوقيت

البريد السعودي سبل
6:23 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

البريد السعودي "سبل" الأول عربيًا وضمن أفضل 50 مشغلاً بالعالم (فيديو)

رجل بلا مال
4:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري