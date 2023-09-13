الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 4 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول على 4 مناطق بالمملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

تكوّن الضباب على الشرقية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 20-40كم/ ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي تصل إلى من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
 وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:03 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"التأمينات" تنفق 10.7 مليار ريال كمصروفات "المنافع" وتنجز 2.8 مليون معاملة

جوجل
4:00 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

“جوجل” تدفع 10 مليارات دولار سنويًا لهذا السبب

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
2:11 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ما هي خطوات تعديل البيانات للمشتركين.. شركة الكهرباء توضح؟

شركة المياه الوطنية
1:33 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

المياه الوطنية: 5 خطوات لتقديم بلاغات تسرب المياه

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة تعلن عن استضافة المملكة اليوم العالمي للبيئة 2024

توقعات برياح شديدة سرعتها 49 كم / الساعة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساءً

تحطم طائرة روسية ومصير طاقمها مجهول

جمع بين زوجتيه في ليلة واحدة فقتلت إحداهن الأخرى.. وبعد الحكم بالقصاص كانت المفاجأة

الأربعاء 28 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 9 5:05 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

منها مكة وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وسيول ورياح على 5 مناطق

أمطار المملكة 14 6:21 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة و3 مناطق

أمطار وسيول 4:27 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس مستقر وأمطار وسيول في مكة والمدينة و3 مناطق

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة 10:14 ص الجمعة، 25 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح على مكة وجازان و4 مناطق

اقرأ أيضا

إكس 1
10:34 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

استدعاء مغردة نشرت تغريدات مسيئة للرسول الكريم وأم المؤمنين خديجة

تطبيق-توكلنا-السعودية
10:07 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح مهم من توكلنا لتغيير رجل الجوال

برنامج ريف
9:06 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

برنامج ريف: 4 نصائح لإنتاج أجود أنواع العسل

F51yp8JWgAAGqSZ
8:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التجارة توضح طريقة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:03 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"التأمينات" تنفق 10.7 مليار ريال كمصروفات "المنافع" وتنجز 2.8 مليون معاملة

مدينة درنة هي الأكثر تضررًا من الإعصار دانيال
6:26 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

لماذا "درنة" الليبية الخاسر الأكبر في إعصار "دانيال"؟ (تقرير)

أمطار غزيرة وسيول
5:34 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 4 مناطق

آثار العاصفة دانيال في ليبيا
4:16 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ليبيا.. 5300 قتيل في درنة جراء إعصار "دانيال"

جوجل
4:00 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

“جوجل” تدفع 10 مليارات دولار سنويًا لهذا السبب

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
2:11 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ما هي خطوات تعديل البيانات للمشتركين.. شركة الكهرباء توضح؟