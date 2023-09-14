منها جازان وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان





أمطار رعدية وسيول ورياح متربة على 4 مناطق



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.