توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة والباحة وهذه المناطق

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أمطار المملكة 17
هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق

وكشف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

رياح متربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
 وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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