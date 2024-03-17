منها "المسعف المترجم".. 170 متطوّعًا ومتطوعة من سواعد الصحة داخل الحرم المكي وقطار الحرمين

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كثّفت صحة مكة المكرمة جهودها الطبية والإسعافية بشهر رمضان المبارك، كعادتها السنوية، من خلال الفرق التطوعية التي تقدم الدعم والمساندة للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية داخل المنطقة المركزية وبالحرم المكي الشريف، وفي محطة قطار الحرمين.

ويأتي ذلك للمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي، وخدمات الإسعافات الأولية لمرتادي القطار.



إسعافات أولية لمرتادي الحرم المكي:

المسعف المترجم:

وأفادت صحة المنطقة أن مشروع سواعد الصحة التابع للإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، بدأ أعماله الإسعافية غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة لمرتادي الحرم المكي الشريف من المعتمرين والمصليين، مبينةً أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المشروع هذا العام بلغ 170، موزعين على 6 فرق تطوعية توجد في 6 مواقع مختلفة داخل الحرم المكي الشريف.ودأبت منصة التطوع الصحي سنوياً على الإعلان عن الفرص التطوعية المتاحة خلال موسمي رمضان والحج، لتحفيز وتشجيع المتطوعين والمتطوعات بمشاركة القطاع الصحي العام بالمساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من خلال التسجيل بالفرص المعلن عنها، حيث إن مشروع سواعد الصحة يحظى بمشاركة مئات المتطوعين سنوياً، فيما أضيف للمشروع هذا الموسم خدمة "المسعف المترجم" بمشاركة 12 متطوعًا ومتطوعة، يقدمون خدمات الترجمة بعدد من اللغات، وذلك لتسهيل التواصل والتفاهم بين الفرق الطبية والمرضى من غير الناطقين باللغة العربية.وسعت صحة مكة المكرمة إلى توفير الاحتياجات الطبية والحقائب الإسعافية لسواعد الصحة التي تتصف بأعلى معايير الجودة، وذلك خلال موسمي رمضان المبارك والحج للعام الحالي 1445هـ، حيث تم توفير 30 حقيبة إسعافية، في حين تم تجويد الحقائب الإسعافية بتزويدها بأفضل الأجهزة والأدوات الإسعافات الأولية، وتحسين جودة الحقيبة نفسها، لتسهيل حركتها وتنقلها بين المواقع.