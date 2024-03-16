السبت، 06 رمضان 1445 ، 16 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق مبادرة "المصليات المؤقتة" في الطرق المؤدية للمسجد الحرام

صلاة الجمعة في المسجد الحرام
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بإشراف وشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة "المصليات المؤقتة" امتدادًا لصفوف المصلين بالمنطقة المركزية في الطرق المؤدية للمسجد الحرام بطريق المسيال وطريق إبراهيم الخليل.اضافة اعلان

تقديم أفضل الممارسات النوعية في خدمة الحجاج:


وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي, أن الجمعية تشرُف بهذه الشراكة وتتطلع إلى تقديم أفضل الممارسات النوعية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام، بتواجد الجمعية الدائم في رحلة ضيف الرحمن من القدوم إلى الوداع في نقاط اتصالها بالحاج والمعتمر الزائر, مشيرًا إلى أن مبادرة "المصليات المؤقتة" تهدف إلى توفير مصليات مهيأة للمصلين في الطرق المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام.

اقرأ أيضا

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

إخلاء طبي فوري لمواطنين في حالة صحية حرجة من مصر إلى المملكة

تنبيه عاجل من حساب المواطن لهؤلاء بخصوص دعم مارس.. راجعوا حساباتكم فورا

هل الاستقدام متاح من دولة تشاد.؟ توضيح مهم من مساند

فيديو لمقيم يضرب زوجته في مكة.. وتحرك فوري من الشرطة يطيح به ويكشف هويته

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 1:24 م السبت، 16 مارس 2024

فيديو لمقيم يضرب زوجته في مكة.. وتحرك فوري من الشرطة يطيح به ويكشف هويته

الخطة التشغيلية لحافلات مكة 2:56 ص السبت، 16 مارس 2024

125 مليون مستفيد.. تفعيل الخطة التشغيلية لحافلات مكة (تفاصيل)

صحن المطاف 6:43 م الخميس، 29 فبراير 2024

لقطات تسر الناظرين.. صحن المطاف يشهد كثافة عالية من المعتمرين والزوار

فريق إنجاد 7:33 م الأحد، 25 فبراير 2024

إنجاد: تحرك أعضاء الفريق للبحث عن مفقود "الخرمة" بمكة المكرمة