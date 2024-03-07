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"شرف وعبادة".. 5 أعمال تطوعية يمكن للمتطوع المشاركة بها في المسجد الحرام

الحرم
أرشيفية
أ أ
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نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الأعمال التطوعية، التي يمكن للمتطوع المشاركة فيها في المسجد الحرام.

الأعمال التطوعية في المسجد الحرام:اضافة اعلان

وكتبت الهيئة على حسابها في منصة "إكس" :" التطوع في المسجد الحرام شرفٌ وعبادة.. هناك عدة أعمال تطوعية بالمسجد الحرام يستطيع المتطوع المشاركة فيها وتتمثل في" :
1-تنظيم سفر الإفطار.
2- التطوع الصحي.
3- تنظيم الحشود.
4- دفع العربات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
5- الإرشاد والتوجيه المكاني.

متطوعات لخدمة قاصدات المسجد النبوي:

أيضا نظّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلةً بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية النسائية، سلسلةً من الدورات التدريبية عبر المنصة الافتراضية " زوم " ، وذلك لتأهيل 1352 متطوعة.
وتهدف الهيئة  إلى تنمية وتعزيز المهارات وقيم التواصل الإنساني والمعرفي، وذلك لتقديم الخدمات وفق أعلى معاير الجودة لقاصدات المسجد النبوي.
 وتناولت الدورات عددًا من المواضيع من أبرزها: مهارات العمل التطوعي وإدارة الحشود، وفن التعامل مع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى فن إدارة الفعاليات التطوعية والعناية بكبار السن وذوي الإعاقة.
 يأتي ذلك ضمن رؤية الهيئة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

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