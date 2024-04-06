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عاجل.. من اليوم للخميس.. تحذير من أمطار رعدية على مكة والرياض و11 منطقة

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الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.اضافة اعلان


أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخميس

وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن التحذير مؤكد من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم السبت حتى يوم الخميس المقبل.


منطقة مكة ستتأثر بأمطار غزيرة والسيول

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل، "العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة".


أمطار غزيرة وسيول على الرياض

ولفتت إلى أن منطقة الرياض من المتوقع أن تتأثر بالحالة لتشمل "الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق".

تحذير من أمطار وتقلبات على 11 منطقة

وأضافت أن مناطق نجران وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف وعسير والباحة والقصيم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.


ضرورة اتباع إرشادات السلامة

 وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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