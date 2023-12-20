ملتقى الحكومة الرقمية.. "المرور" تحقّق التميّز بخدمة مبايعة المركبات عبر "ابشر"

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حصلت الإدارة العامة للمرور في ملتقى الحكومة الرقمية 2023 بمدينة الرياض، على شهادة تميز عن خدمة (مبايعة المركبات.





المرور يحصل على أفضل خدمة رقمية



بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر



أكثر من 6000 خدمة حكومية تقدم إلكترونيًا



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ويأتي هذا ضمن منافسات جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي عن فئة أفضل خدمة رقمية.وتتيح خدمة "مبايعة المركبات" للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليًّا عبر منصة “أبشر”، وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.في الوقت نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، أن المملكة تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مبينًا أن التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة الخدمات على مستوى القطاعين العام والخاص والغير ربحي لتحقيق التنمية المستدامة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح في كلمة له ضمن فعاليات "ملتقى الحكومة الرقمية"، أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي حققت 35 % من أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة لقطاع العام والخاص وغير الربحي.وأشار إلى أنه لدى المملكة اليوم أكثر من 6000 خدمة حكومية تقدم إلكترونياً بنسبة تقدر بـ 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية تشمل منصات أبشر وتوكلنا وبوابة ناجز والتأشيرات السياحية والوكالات القانونية وغيرها من الخدمات التي تقدم على مدار الساعة للمواطنين والزوار والمقيمين.