اليوم وغدًا.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة عبر "أبشر"

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أعلنت
الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة
الداخلية الإلكترونية "أبشر".
وأوضحت أن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"، تُمكن الأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا.
مزايدة
على لوحات "خصوصي ونقل ودراجاتوأضافت،
أن الخدمة تُمكن للمشترين المزايدة في المزاد على لوحات "خصوصي، نقل خاص،
دراجة نارية" و إنهاء جميع الإجراءات بعد الفوز في المزاد من خلال المنصة، عن
طريق:
1 – الدخول إلى منصة أبشر".
2 – اختيار "خدمات" من تبويب خدماتي:
3 – اختيار "المرور".
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
موعد
مزاد اللوحات الإلكترونيةوبينت
أن المزاد بدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وينتهي الساعة العاشرة من مساء
يوم غد الاثنين.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصة "أبشرأفراد".
ونوهت إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.