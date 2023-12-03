الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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اليوم وغدًا.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة عبر "أبشر"

أبشر
منصة أبشر
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
وأوضحت أن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"، تُمكن الأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا.اضافة اعلان


مزايدة على لوحات "خصوصي ونقل ودراجات

وأضافت، أن الخدمة تُمكن للمشترين المزايدة في المزاد على لوحات "خصوصي، نقل خاص، دراجة نارية" و إنهاء جميع الإجراءات بعد الفوز في المزاد من خلال المنصة، عن طريق:
1 – الدخول إلى منصة أبشر".
2 – اختيار "خدمات" من تبويب خدماتي:
3 – اختيار "المرور".
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

موعد مزاد اللوحات الإلكترونية

وبينت أن المزاد بدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وينتهي الساعة العاشرة من مساء يوم غد الاثنين.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصة "أبشرأفراد".
 

ونوهت إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

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