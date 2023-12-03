اليوم وغدًا.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة عبر "أبشر"

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

وأوضحت أن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"، تُمكن الأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا. اضافة اعلان







مزايدة على لوحات "خصوصي ونقل ودراجات



موعد مزاد اللوحات الإلكترونية

