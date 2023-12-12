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غدًا عبر"أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

المرور
مزاد لوحات عبر أبشر
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات المزاد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا.
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طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني

وأوضحت أن المزاد يبدأ غدًا الأربعاء من الساعة الـ (8) صباحًا حتى الساعة الـ (10) مساءً بعد غد الخميس، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.
 وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.

أهمية زيارة منصة أبشر

وشددت على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.
 يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".


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