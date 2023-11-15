في ثلاث مناطق .. الإطاحة بعدد من المخالفين ومروجي السموم

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. اضافة اعلان



محافظة جدة:



وقبضت شرطة محافظة جدة على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



المدينة المنورة:



كذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



طرق الإبلاغ:



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

