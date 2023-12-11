مفاجأة لهؤلاء.. توضيح مهم لـ"البلدية" بشأن جنسية التراخيص الإنشائية

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قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إعفاء التراخيص "الإنشائية من الجنيسة، خلافا للتجارية التي يشترط فيها الجنسية السعودية. اضافة اعلان





شروط منح التراخيص الإنشائية



رفع جودة الخدمات وتسهيل بدء الأعمال



3 سنوات ميلادية مدة صلاحية تراخيص المباني



شروط إيقاف الترخيص الإنشائي



أسباب تؤثر على السلامة والصحية والعمرانية



اشتراطات طالب التصريح:



ودعت إلى تقديم شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص.جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، لرفع جودة الخدمات المقدمة، واستمرارًا للجهود المبذولة من أجل تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين.والمشروع يهدف إلى تطويرالتراخيص البلدية، بما يسهم في توضيح الاجراءات، ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية.وأكدت الوزارة أن صلاحية تراخيص إنشاء المباني ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية سنة ميلادية.ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.أشارت الوزارة إلى إيقاف الترخيص الإنشائي إذا صدر مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاما.بالإضافة إلى حال طلب صاحب الترخيص ذلك، فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص، بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.فضلا عن إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/البلدية تؤثر على السلامة «الصحية والعمرانية والاقتصادية»، فيتم الرفع لأمين البلدية من أجل البت فيها.ـ أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا أو اعتبارياـ وجود وثيقة انتفاعـ الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمدـ صدور قرار مساحي للموقع.ـ شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارةـ موافقة الدفاع المدنيـ التعاقد مع مكتب هندسيـ سداد الرسوم البلدية والغرامات إن وجدت