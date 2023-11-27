الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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تحذير من "الشؤون البلدية" لأصحاب المحال التجارية

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان
أ أ
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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان على أن وجود لوحات لمحلات مغلقة أو وجود أساستها المهملة، يعد مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المباني.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" حيث ناشدت الوزارة ملاك المباني بالمبادرة بإزالة المخالفات لإصدار الشهادة.

ما هي شهادة امتثال المباني؟

 تعد شهادة امتثال المباني وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة.
 ويتطلب إصدارها معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.
وتكون مدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي" بخطوات سهلة وميسرة.

أهم أهداف شهادة امتثال المباني

 وتهدف الشهادة إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني.
كما تهدف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص قد تشكل تشوهاً بصرياً في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري.

تعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي

إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.
مؤكداً أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

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