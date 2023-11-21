رسميًا.. تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن

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قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد أن البرنامج سيكون باسم "تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن". اضافة اعلان





خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء



ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة



مناقشة أهم الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال



جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.وأكد مجلس الوزراء أنه يتابع المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأنه يجدد مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.