رسميًا.. تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن

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قرر
مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأكد أن البرنامج سيكون باسم "تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن".
خادم الحرمين يرأس
جلسة مجلس الوزراءجاء
ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه
الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
ضرورة
وقف فوري لإطلاق النار في غزة
وأكد مجلس الوزراء أنه يتابع المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأنه يجدد مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.