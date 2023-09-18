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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا
أ أ
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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة مساعدات غذائية وإيوائية.

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الطائرة تحمل على متنها 50 طنا من المساعدات

وتحمل الطائرة على متنها 50 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

 وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي

 وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
 ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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