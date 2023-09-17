بالصور.. وصول طائرة المملكة الإغاثية الثانية إلى ليبيا

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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم طائرة المملكة الإغاثية الثانية تحمل مساعدات غذائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.





المساعدات بأوامر القيادة الرشيدة



تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي



الطائرة تحمل 40 طنًا من المساعدات الغذائية



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وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.وتحمل على متنها 40 طنًا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.





ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.