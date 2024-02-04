مع بدء موسم تلقيح النخيل.. تعرف على أسعار "اللقاح النبات"

أ أ



يزداد الطلب على "اللقاح النبات"، مع بدء موسم تلقيح النخيل في محافظة الأحساء، والذي يُستخدم في عملية تنبيت النخيل وإنتاج التمور.





نلقيح الأصناف المبكرة: اضافة اعلان



أسعار اللقاح النبات:



الحصول على تمور بجودة عالية:



ويُعد اختيار "النبات" الجيد من أهم العوامل للحصول على تمور بجودة عالية، حيث يتميز اللقاح الطيب بوجود البودرة والرائحة والتلتال والمنظر الطيب.وتبدأ عملية تلقيح النخيل في الأحساء بتلقيح الأصناف المبكرة مثل الحاتمي والغر والمجناز والطيار، ثم يتم تلقيح الأصناف متوسطة النضج مثل الخلاص والرزيز والشيشي، وأخيرًا يتم تلقيح الأصناف المتأخرة مثل الهلالي والشهل وأم رحيم والتناجيب والخصاب.ونقلت صحيفة اليوم، عن علي الناصر، المهتم بالزراعة، قوله : "تتراوح أسعار اللقاح النبات هذا العام ما بين 30 إلى 50 ريالًا للسف الواحد بحسب جودة اللقاح، بينما كانت تصل في بداية الموسم إلى 100 ريال".وأضاف: "عملية التنبيت تستمر من شهرين إلى 3 أشهر، والفترة الحالية تشهد طلبًا كبيرًا على النبات من المزارعين، بدءًا من البواكير ثم الإخلاص وأخيرًا الاثايل".وبين أن الحصول على تمور بجودة عالية تعتمد على من يقوم بعملية اللقاح أو عملية التنبيت للنخيل من خلال وضع النبات الطيب لإنتاج ثمر طيب، خاصة أن المحافظة على تنبيت النخل يعود على الفلاح بانتقاء النبات الطيب.بدء موسم تلقيح النخيل في الأحساء وسط ارتفاع الطلب على بدء موسم تلقيح النخيل في الأحساء وسط ارتفاع الطلب على "النبات"- اليومطرق التنبيت