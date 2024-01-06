حتى الـ9 مساءً.. تنبيه من الأرصاد لسكان هذه المحافظات في عسير وجازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة السرعة.





المحافظات المتأثرة بالحالة الجوية في جازان اضافة اعلان



تنبيه على منطقة عسير



رياح وأمطار على جازان عسير:



إنذار أحمر على مكة:



كما يصاحبها انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وبيش، والدرب وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق الساحلية والمفتوحة والطرق السريعة.كما نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.فيما أصدر أيضا المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر على مكة المكرمة، متوقعا أمطارا غزيرة، وتأثيرات مصاحبة تشمل رياحا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان السيول.