معالجة النقاط السوداء تخفض "كوارث الطرق".. إليكم أبرز مسببات الحوادث

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أرجعت لجان
السلامة المرورية في عدد من المناطق سبب انخفاض الحوادث الجسيمة ووفيات الحوادث
المرورية إلى الاهتمام بحصر ومعالجة النقاط السوداء في المدن، ودراستها من قِبل
لجان مختصة، وتقديم حلول عملية تسهم في حل مشكلاتها.
لجنة السلامة المرورية في الشرقيةوفي الشرقية،
أكدت لجنة السلامة المرورية انخفاض نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية 60% خلال
السنوات الماضية. وأعلنت اللجنة، في وقت سابق، تراجع الحوادث الجسيمة في المنطقة
19%، وانخفاض المتوفين 33% والمصابين 24%، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من
العام الجاري.
حوادث جسيمة
أظهرت إحصاءات، نشرتها هيئة الإحصاءات العامة، انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في العام الماضي 6.8% (16.962 حادثا)، مقارنة بإحصائية 2021 (18.202 حادث). كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات من الحوادث المرورية في 2022 بـ2.1% (4.555 متوفيا) مقارنة بـ4.652 متوفيا في 2021، وكذلك انخفاض الإصابات في تلك الحوادث 4.2% (24.446 إصابة) عنه في 2021 (25.512 إصابة).