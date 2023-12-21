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معالجة النقاط السوداء تخفض "كوارث الطرق".. إليكم أبرز مسببات الحوادث

حوادث المرور
أرشيفية
أ أ
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أرجعت لجان السلامة المرورية في عدد من المناطق سبب انخفاض الحوادث الجسيمة ووفيات الحوادث المرورية إلى الاهتمام بحصر ومعالجة النقاط السوداء في المدن، ودراستها من قِبل لجان مختصة، وتقديم حلول عملية تسهم في حل مشكلاتها.اضافة اعلان

لجنة السلامة المرورية في الشرقية

وفي الشرقية، أكدت لجنة السلامة المرورية انخفاض نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية 60% خلال السنوات الماضية. وأعلنت اللجنة، في وقت سابق، تراجع الحوادث الجسيمة في المنطقة 19%، وانخفاض المتوفين 33% والمصابين 24%، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

حوادث جسيمة


أظهرت إحصاءات، نشرتها هيئة الإحصاءات العامة، انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في العام الماضي 6.8% (16.962 حادثا)، مقارنة بإحصائية 2021 (18.202 حادث). كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات من الحوادث المرورية في 2022 بـ2.1% (4.555 متوفيا) مقارنة بـ4.652 متوفيا في 2021، وكذلك انخفاض الإصابات في تلك الحوادث 4.2% (24.446 إصابة) عنه في 2021 (25.512 إصابة).

أبرز مسببات الحوادث

ومن أبرز مسببات الحوادث في 2022 انحراف السيارة المفاجئ بـ475 ألف حادث مقابل 378 ألف حادث في 2021، يليه «عدم ترك مسافة آمنة» بمعدل 459 ألف حادث مقابل 369 ألف حادث في 2021، ثم الانشغال عن القيادة، ومن بينها استعمال الجوال، بمعدل 194 ألف حادث مقابل 177 ألف حادث في 2021، بينما بلغ عدد حوادث «مخالفة أحقية المرور» 185 ألف حادث مقابل 149 ألف حادث في 2021. وأخيرا، كان هناك 14 ألف حادث بسبب السير عكس الاتجاه مقابل 12 ألف حادث للسبب نفسه في 2021.

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