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المملكة تفوز بعدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

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أرشيفية
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فازت المملكة بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بعدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان

ممثلو المملكة

ويتولى ممثلو المملكة أدوارًا تنفيذية في أعمال المؤتمر من خلال اعتماد القرارات والتقارير المتعلقة بتوزيع الطيف الترددي على الصعيد الدولي، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان استخدام الترددات المخصصة للخدمات الفضائية والجوية والبحرية وغيرها، بشكل أفضل وتفادي حدوث أي تداخلات راديوية.

انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس

حيث جرى خلال افتتاح أعمال المؤتمر، انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس، وفازت المملكة بمنصب نائب رئيس المؤتمر الذي سيشغله المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، كما فازت في رئاسة اللجان بمقعدين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقلّدهما المهندس عبدالرحمن بن موسى النجدي، ورئاسة مجموعة العمل المعنية بالتطبيقات التقنية المستخدمة في قطاع الطيران ويتولاها المهندس سعد بن إبراهيم بن عسكر.

كما فازت برئاسة المجموعة الاستشارية للطيف الترددي "RAG" ليشغلها المهندس محمد بن سعد الجنوبي، حيث تعنى المجموعة بمراجعة الإستراتيجيات والأولويات لقطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية (ITU-R)، وتقديم التعليمات والإرشادات للجان الدراسية في الاتحاد.


وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأن فوز المملكة بشَغل تلك المناصب يمثل الفخر بقدرات وكوادر المملكة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف إدارة الاتصالات الراديوية وعملياتها التنظيمية والفنية، مشيدة بما يقدمه ممثلو المملكة ضمن اللجان وفرق الدراسات من جهود تعكس خبراتهم وإمكاناتهم التي يعوّل عليها في صناعة مستقبل الاتصالات والفضاء والتقنية عالمياً.

الجدير بالذكر أن المملكة عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 58 عامًا، كما تعد مساهِماً قوياً في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات الراديوية من خلال شغلها لمناصب مؤثرة في الاتحاد الدولي للاتصالات كرئاسة لجنة لوائح الراديو (RRB).

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