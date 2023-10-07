مشهد مروع.. نهاية كارثية لقائد مركبة تعرض لمفاجأة بطريق عام

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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام قائد إحدى المركبات بسيارة متوقفة في طريق عام .





اصطدام مروع بسيارة :

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500 ريال غرامة الضوضاء:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، قائد إحدى المركبات وهو يقود سيارته بسرعة عالية ، حيث فاجأته إحدى المركبات قادمة من طريق فرعي.وقد حاول قائد المركبة تفاديها، ولكنه اصطدم بإحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق .ووثق الفيديو لحظة اصطدام السيارة بالمركبة المتوقفة بقوة ما أسفر عن وقوع أضرار بالغة.وفي وقت سابق، ناشدت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات أن يلتزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم.وطالبت إدارة المرور في منشور لها على “إكس” الالتزام بـ 4 ضوابط عند انتظار حافلات النقل المدرسي.1ـ انتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق.2ـ التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حالة عبوره.3ـ التأكد من وقوف الحافلة تمامًا قبل صعودها.4ـ الصعود والنزول من الحافلة بهدوء.النزول من الجهة اليمنى للمركبة:أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة للنزول من الجهة اليمنى للمركبة مما يعزز من سلامتهم.جاء ذلك في تغريدة لإدارة المرر على صفحتها الرسمية في “إكس”، نوهت فيها إلى أن الصعود والنزول الآمن يكون من الجانب الأيمن للمركبة.كما أكدت أيضًا على أن إحداث الضوضاء ورفع الأصوات بالقرب من المباني التعليمية يُفقد الطلاب القدرة على التركيز والتعلم.وقالت إن الضوضاء الناتجة عند استعمال أجهزة داخل المركبة أو ارتكاب سلوك يتنافى مع الآداب العامة في أثناء القيادة مخالفة مرورية غرامتها من 300 ريال إلى 500 ريال.طالبت إدارة المرور بالالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة في أثناء النزول من المركبة يعزز من سلامتهم.