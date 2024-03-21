مشهد عفوي.. رجل أمن يدعو أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي

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وثق مشهد عفوي قيام رجل أمن بدعوة أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي الشريف، بعد أذان المغرب مساء اليوم الخميس 11 رمضان.



رجل أمن يدعو عامل لللإفطار بالمسجد الحرام



فيديو | مشهد عفوي يعبر عن تآخي المسلمين..



رجل أمن يدعو أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/9uRVb9O5Gs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2024

مواطنة تتبرع بجزء من منزلها في الرس:



وخلال إفطار رجل الأمن مع عدد من زملائه في رحاب المسجد الحرام، وإذ بعامل يمر بجوارهم ويلقي عليهم التحية فما كان من رجل الأمن إلا أن دعا العامل لتناول وجبة الإفطار.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي نشرته "الإخبارية"، وأثنوا على أخلاق رجال الأمن في الحرم المكي الشريف، وعلى هذا المشاهد التي تعكس تآخي المسلمين ورحمتهم فيما بينهم.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مبهجا يعكس تراحم المسلمين وتوادهم وحرصهم على العطاء في شهر الكرم والجود.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية" المنزل وقد تحول إلى خلية نحل للمبادرين والمتطوعين لأجل إعداد وجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك .وكانت إحدى المواطنات من محافظة الرس بمنطقة القصيم، قد خصصت جزءا من منزلها لإعداد وجبات إفطار الصائم، حيث يبلغ عدد المستفيدين يوميا من هذه المبادرة ما يقرب من 1500 شخصا.وذكر نجل المواطنة لقناة العربية أن المبادرة منذ 20 عاما وبدأت مع جدته ثم والدته، ثم أمسكت المبادرة عنهم منذ 9 سنوات قائم عليها واشرف عليها وأطبخ بنفسي بدون مقابل.كما أشار أيضا إلى أن الوالدة كانت تعلمنا كيف فعل الخير، حيث كنت أطبخ معها وأعرف كيف الطريقة.ونوه أيضا في حديثه قائلا:" كنا على كرتون دجاج وشوي رز وفاكهة وقبل كانت بعد مع جدتي وأنا مسكت الشغلة عنهم كلهم لأن الوالدة الحين تعبانة ومسكت بدالها إفطار الصائم".