الخميس، 11 رمضان 1445 ، 21 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد عفوي.. رجل أمن يدعو أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي

رجال الأمن
رجل أمن يدعو أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مشهد عفوي قيام رجل أمن بدعوة أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي الشريف، بعد أذان المغرب مساء اليوم الخميس 11 رمضان.

رجل أمن يدعو عامل لللإفطار بالمسجد الحراماضافة اعلان

وخلال إفطار رجل الأمن مع عدد من زملائه في رحاب المسجد الحرام، وإذ بعامل يمر بجوارهم ويلقي عليهم التحية فما كان من رجل الأمن إلا أن دعا العامل لتناول وجبة الإفطار.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي نشرته "الإخبارية"، وأثنوا على أخلاق رجال الأمن في الحرم المكي الشريف، وعلى هذا المشاهد التي تعكس تآخي المسلمين ورحمتهم فيما بينهم.

مواطنة تتبرع بجزء من منزلها في الرس:

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مبهجا يعكس تراحم المسلمين وتوادهم وحرصهم على العطاء في شهر الكرم والجود.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية" المنزل وقد تحول إلى خلية نحل للمبادرين والمتطوعين لأجل إعداد وجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك .
وكانت إحدى المواطنات من محافظة الرس بمنطقة القصيم، قد خصصت جزءا من منزلها لإعداد وجبات إفطار الصائم، حيث يبلغ عدد المستفيدين يوميا من هذه المبادرة ما يقرب من 1500 شخصا.
وذكر نجل المواطنة لقناة العربية أن المبادرة منذ 20 عاما وبدأت مع جدته ثم والدته، ثم أمسكت المبادرة عنهم منذ 9 سنوات قائم عليها واشرف عليها وأطبخ بنفسي بدون مقابل.
كما أشار أيضا إلى أن الوالدة كانت تعلمنا كيف فعل الخير، حيث كنت أطبخ معها وأعرف كيف الطريقة.
ونوه أيضا في حديثه قائلا:" كنا على كرتون دجاج وشوي رز وفاكهة وقبل كانت بعد مع جدتي وأنا مسكت الشغلة عنهم كلهم لأن الوالدة الحين تعبانة ومسكت بدالها إفطار الصائم".

اقرأ أيضا

عاجل.. حريق هائل في مطعم بحي الريان.. الدفاع المدني يسيطر وإصابة 3 أشخاص

عاجل.. آخر دوام دراسي في رمضان وبداية إجازة عيد الفطر للطلاب

أمطار الخير.. شاهد قوة بردية البعايث بعقلة الصقور غرب القصيم

ديوان المظالم يقلِّص مدة التقاضي في محاكمه من 427 يومًا إلى 68 يومًا

بشرى سارة لأهالي الخُبر بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 3:24 م السبت، 16 مارس 2024

إطلاق مبادرة "المصليات المؤقتة" في الطرق المؤدية للمسجد الحرام

صحن المطاف 6:43 م الخميس، 29 فبراير 2024

لقطات تسر الناظرين.. صحن المطاف يشهد كثافة عالية من المعتمرين والزوار

فريق إنجاد 7:33 م الأحد، 25 فبراير 2024

إنجاد: تحرك أعضاء الفريق للبحث عن مفقود "الخرمة" بمكة المكرمة

أقراص مخدرة 4:31 م السبت، 24 فبراير 2024

ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحشيش والأقراص المخدرة في 3 مناطق