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لقطات تسر الناظرين.. صحن المطاف يشهد كثافة عالية من المعتمرين والزوار

صحن المطاف
صحن المطاف
أ أ
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وثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، امتلاء صحن المطاف في الحرم المكي الشريف بالمصلين والزوار والمعتمرين مساء اليوم الخميس.

امتلاء صحن المطافاضافة اعلان

وأظهر المقطع، كثافة عالية من المعتمرين والزوار والمصلين مع بداية إجازة نهاية الأسبوع في أجواء روحانية وإيمانية قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

الأبواب المخصصة للمصلين في موسم رمضان:

هذا ووجهت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنبيها للمعتمرين والمصلين، لتعريفهم بالأبواب المخصصة للدخول في موسم رمضان المبارك. 
وكتبت الهيئة على حسابها في منصة "إكس" :" ضيف الرحمن: تعرّف على الأبواب المخصصة للمعتمرين والأبواب المخصصة للمصلين خلال موسم رمضان المبارك ١٤٤٥هـ".
وكانت الأبواب المخصصة للمصلين كالآتي:
1-توسعة الملك فهد من باب رقم (10 إلى باب رقم 92 ما عدا 67 و79).
2- التوسعة السعودية الثالثة من باب (100 و104 و114 و119 و121 و123).
3- الساحة الجنوبية من "سلم أجياد- جسر أجياد".
4- الساحة الشرقية "جسر المروة- جسر الراقوبة- سلم المروة 23".

الأبواب المخصصة للمعتمرين في موسم رمضان:

1-توسعة الملك فهد "باب الملك فهد- جسر الشبيكة".
2-الساحة الجنوبية "باب الملك عبد العزيز1- باب أجياد- جسر أجياد- باب إسماعيل خروج - باب بلال خروج4  – باب الصفا خروج 7 " 
3- الساحة الشرقية "باب لنبي صلى الله عليه وسلم 14- سلم الأرقم الجنوبي 16- مصاعد الأرقم- مدخل جسر الأرقم- باب علي طواري 17 – باب السلام (0-19)- باب المروة 20- جسر المروة- سلم المروة 23- جسر عربات المروة".

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