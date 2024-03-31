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متحدث الأرصاد يوضح حقيقة ما جرى في النماص

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تقلبات جوية
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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حقيقة ما جرى من تقلبات جوية في النماص بمنطقة عسير جنوب المملكة.اضافة اعلان

متحدث الأرصاد يوضح حقيقة ما جرى في النماص


وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن النماص لم تسجل تساقطًا للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقط للبرد بكميات عالية.


وبين أن هذه الحالة تُندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً منها، "الباحة، الطائف، خميس مشيط وبريدة".

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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