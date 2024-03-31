ماذا فعلت بردية النماص في زجاج السيارات؟ و"مغردون": الله يعوض عليكم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر
آثار التقلبات الجوية، وتساقط حبات البرد بالنماص على السيارات، حتى كسرت الزجاج وسط طقس غير مستقر في منطقة
عسير.
بردية النماص تهشّم زجاج إحدى السياراتوأظهرت المقاطع المتداولة كيف أثرت الحالة الجوية وتساقط حبات البرد بقوة بالنماص على السيارات والطرق، حيث ظهر من خلال المقاطع أحد قائدي السيارات وهو
يردد الشهادتين بشكل متسارع وهو خائف مذعور.
وتفاعل النشطاء مع الفيديوهات المتداولة بشيء من الدعم والحزن على ما لحق المركبات من أضرار، سائلين الله تعالى أن يعوض على أصحابها.
🔴— طقس (@tqqs) March 31, 2024
شاهد
بردية #النماص كسرت زحاج السيارات 😱
" الله يعوض عليهم "
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متحدث
الأرصاد يوضح حقيقة ما جرى في النماص
في الوقت نفسه، كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حقيقة ما جرى من تقلبات جوية في النماص بمنطقة عسير جنوب المملكة، مبينًا أن النماص لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقط للبرد بكميات عالية.
أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
📌 لوكنت مكان صاحب السيارة ماهو التصرف الصحيح ؟— طقس (@tqqs) March 31, 2024
هل ستتوقف وتغير اتجاه السيارة ..
أم تواصل السير
…
" الله يعوض عليه "
متداول من بردية #النماص
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.