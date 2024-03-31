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ماذا فعلت بردية النماص في زجاج السيارات؟ و"مغردون": الله يعوض عليكم

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البرد يكسر زجاج السيارات
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر آثار التقلبات الجوية، وتساقط حبات البرد بالنماص على السيارات، حتى كسرت الزجاج وسط طقس غير مستقر في منطقة عسير.اضافة اعلان

 

بردية النماص تهشّم زجاج إحدى السيارات

وأظهرت المقاطع المتداولة كيف أثرت الحالة الجوية وتساقط حبات البرد بقوة بالنماص على السيارات والطرق، حيث ظهر من خلال المقاطع أحد قائدي السيارات وهو يردد الشهادتين بشكل متسارع وهو خائف مذعور.
وتفاعل النشطاء مع الفيديوهات المتداولة بشيء من الدعم والحزن على ما لحق المركبات من أضرار، سائلين الله تعالى أن يعوض على أصحابها.

متحدث الأرصاد يوضح حقيقة ما جرى في النماص


في الوقت نفسه، كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حقيقة ما جرى من تقلبات جوية في النماص بمنطقة عسير جنوب المملكة، مبينًا أن النماص لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقط للبرد بكميات عالية.

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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