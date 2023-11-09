مشاهد جوية مذهلة لشلالات تنومة في عسير

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، تدفقت
شلالات الأمطار في تنومة نتيجة جريان الأودية والسيول وغزارة المطر المتساقط على
منطقة عسير.
مشاهد جوية مذهلة لشلالات تنومة في عسيروأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية مذهلة
لشلالات تنومة وهي ترسم خريجة رائعة نادرة الحدوث، نتيجة الأمطار والسيول التي
تدفقت بشدة جنوب المملكة.
أمطار رعدية وجريان السيولفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 مشاهد جوية جميلة لـ— طقس (@tqqs) November 8, 2023
شلالات #تنومة
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
رصد | رشود الحارثي
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