أ أ

بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، تدفقت شلالات الأمطار في تنومة نتيجة جريان الأودية والسيول وغزارة المطر المتساقط على منطقة عسير. اضافة اعلان





مشاهد جوية مذهلة لشلالات تنومة في عسير



أمطار رعدية وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





شلالات

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

رصد | رشود الحارثي

.

. pic.twitter.com/fDZS3YFTaj 🔴 مشاهد جوية جميلة لـشلالات #تنومة الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | رشود الحارثي November 8, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية مذهلة لشلالات تنومة وهي ترسم خريجة رائعة نادرة الحدوث، نتيجة الأمطار والسيول التي تدفقت بشدة جنوب المملكة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



