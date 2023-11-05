الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تعليم عسير": دوام المحافظات التي بها "إنذار أحمر" ينتهي 11:30 صباحًا

F-Ga8bzXQAAUhAy
إنذار أحمر وأمطار بعسير
أ أ

كشفت وكالة تعليق الدراسة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فإن دوام المحافظات التي بها "تحذير أحمر"، ينتهي الساعة 11:30 صباحًا في تعليم عسير.اضافة اعلان

إنذار أحمر وتحذير من أمطار على هذه المحافظات

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجارة وبارق  ورجال ألمع ومحايل".



أمطار وسيول على 12 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، جازان.



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

السيارات الصغيرة
10:11 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

زيادة الإقبال على السيارات الصغيرة بسبب "المقابل المالي"

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
10:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

أهم 10
9:46 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وتبكير موعد إيداع حساب المواطن

الآبار
9:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

"البيئة": 200 ألف ريال غرامة حفر الآبار في المناطق المحظورة

اقرأ أيضا

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

صباح اليوم.. شاهد جريان السيول غرب الدلم بالرياض

50 دولارًا.. مطعم يفرض غرامة مالية على أهالي الأطفال المزعجين

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية لهؤلاء الخريجين

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

6678ه67 2:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تجري أنهارًا.. شاهد سيول الحريضة تتدفق بتهامة عسير

89078 ى 4:45 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

شاهد.. جريان سيول المعظم جنوب شرق تبوك

696766767 5:51 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

شاهد.. تساقط غزارة أمطار الحبيل برجال ألمع في عسير

86766 2:46 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ظهر اليوم.. شاهد غزارة أمطار رجال ألمع في عسير

اقرأ أيضا

556765765
7:51 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

هاشتاق "أمطار الرياض" يتصدر الترند.. مطر غزير بالعاصمة وسيول بالمحافظات

8ه6
7:35 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"

وزارة الدفاع
7:28 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

أمطار وسيول بالمملكة
7:18 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة ومعظم المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أهم 10
9:46 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وتبكير موعد إيداع حساب المواطن

غزة1
9:27 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

حساب المواطن
9:01 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

ضوابط الايقاف
8:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ