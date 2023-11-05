"تعليم عسير": دوام المحافظات التي بها "إنذار أحمر" ينتهي 11:30 صباحًا

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كشفت وكالة تعليق الدراسة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فإن دوام المحافظات التي بها "تحذير أحمر"، ينتهي الساعة 11:30 صباحًا في تعليم عسير. اضافة اعلان





إنذار أحمر وتحذير من أمطار على هذه المحافظات



أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجارة وبارق ورجال ألمع ومحايل".وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.